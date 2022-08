Laudo de necrópsia de jovem que morreu após festa aponta afogamento

Da Redação

Phelipe morreu no sábado (13), após uma festa universitária na Pedreira Paulo Leminski

Nesta quarta-feira (17) foi concluído o laudo de necrópsia do corpo do jovem Phelipe Francisco Lourenço, de 25 anos, que morreu em Curitiba. O documento do Instituto Médico Legal (IML) apontou que ele se afogou, mesma informação que constava na declaração de óbito do jovem. As informações são do g1.

O documento também indicou que Phelipe sofreu uma lesão no joelho direito e escoriações na mão esquerda. Não é possível precisar a origem dos machucados, segundo a polícia.

Phelipe morreu no sábado (13), após uma festa universitária na Pedreira Paulo Leminski. Ele foi encontrado em um lago da Ópera de Arame, que fica ao lado da pedreira. A organização do evento afirmou que, após a festa, ele pulou um muro e acessou uma área restrita, onde há um penhasco.

Nesta quarta-feira (17), a polícia voltou ao local para o prosseguimento da investigação.

"Nós não vamos saber em que momento antes da morte aconteceu essa lesão, nós temos algumas hipóteses, tanto que perpassam pelas quedas no trajeto que foi filmado, não sabemos se teve outra queda quando ele estava no parque, e também no próprio no lago pode ser que tenha lesionado o joelho", disse a delegada Tathiana Guzella, responsável pelo caso, ao g1.

Segundo a delegada, o laudo aponta que não foi encontrado nenhum outro sinal de interesse médico na necrópsia.

Na quinta-feira (18), a delegada pretende ouvir mais duas testemunhas sobre o caso: uma funcionária do evento e um jovem que acredita ter visto o rapaz entrando na área restrita e sendo seguido, depois, por dois seguranças.

A investigação trabalha para descobrir se Phelipe caiu do local ou se foi empurrado.

As informações são do g1.



