Laudo aponta que fotógrafa sobreviveu a queda de 40 metros em cachoeira no Paraná
Documento indica que Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, sofreu apenas uma fratura na clavícula após despencar
O laudo definitivo emitido pela Polícia Científica confirmou que a fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, sobreviveu ao impacto de uma queda superior a 40 metros no Salto das Orquídeas, em Sapopema, na região Norte do Paraná. De acordo com o documento, anexado ao inquérito da Polícia Civil, a jovem sofreu apenas uma fratura na clavícula direita durante a queda, lesão considerada sem gravidade suficiente para provocar o óbito de forma isolada. Com isso, os peritos concluíram que a causa da morte foi asfixia mecânica por afogamento.
📰 LEIA MAIS: Conheça o gesto internacional de socorro que pode salvar a vida de muitas mulheres
O acidente ocorreu no dia 25 de julho, quando Ana Paula e uma amiga realizavam uma travessia no rio com o auxílio de uma corda e acabaram caindo. A outra jovem foi resgatada com vida na manhã seguinte ao incidente, mas a fotógrafa permaneceu desaparecida por cinco dias. O corpo da vítima só foi localizado pelas equipes de busca no dia 30 de julho e posteriormente encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina para a realização dos exames necroscópicos.
Apesar de esclarecer a causa da morte, o laudo pericial não conseguiu detalhar a dinâmica exata dos momentos seguintes à queda. Os especialistas não puderam determinar, por exemplo, se Ana Paula ficou presa entre as pedras submersas ou se chegou a tentar nadar dentro do poço da cachoeira, um local conhecido na região como Poço Preto.
As investigações conduzidas pela Polícia Civil do Paraná seguem em andamento para elucidar completamente as circunstâncias da tragédia. As autoridades policiais já analisaram os resultados da perícia realizada nos aparelhos digitais da fotógrafa e, no momento, trabalham na extração dos dados dos dispositivos pertencentes à amiga que sobreviveu. A polícia também aguarda a conclusão do exame toxicológico, que está sendo elaborado pela Polícia Científica, para dar prosseguimento e eventualmente concluir o inquérito.