TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
PERÍCIA

Laudo aponta que carro invadiu contramão em acidente que matou sete pessoas no PR

Perícia revelou que veículo das vítimas entrou na faixa contrária e provocou a colisão; caminhão trafegava dentro do limite de velocidade da rodovia

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.05.2026, 10:50:51 Editado em 15.05.2026, 10:50:46
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Laudo aponta que carro invadiu contramão em acidente que matou sete pessoas no PR
Autor Acidente em Rolândia deixou sete pessoas mortas no final de 2025 - Foto: Tarobá/Kauana Cardoso

A Polícia Científica do Paraná concluiu que o carro da família morta em um grave acidente na PR-170, em Rolândia, no norte do estado, foi o causador da colisão que resultou em sete vítimas fatais. O laudo pericial, cujos resultados foram divulgados nesta sexta-feira (15), apontou que o veículo de passeio invadiu a pista contrária no quilômetro 69 da rodovia, isentando de culpa o motorista do caminhão envolvido na batida. A informação foi revelada inicialmente pela RPC.

-LEIA MAIS: Paraná terá fim de semana chuvoso e novo declínio das temperaturas, prevê Simepar

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o levantamento dos peritos, concluído quatro meses após a tragédia, o caminhão trafegava a 92 km/h no momento do impacto. A velocidade atestada é inferior ao limite de 100 km/h estabelecido para aquele trecho pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Até o momento, a Polícia Civil não confirmou se o inquérito que apura o caso será arquivado com base nas informações conclusivas do documento.

A violenta colisão ocorreu na madrugada de 30 de dezembro de 2025. O carro da família era conduzido por Alexandre Cordeiro, de 39 anos, que morreu no local. Além dele, perderam a vida sua esposa, Adriana da Silva Souza Cordeiro, de 37 anos, os três filhos do casal — Miguel, de 10 anos, e os bebês gêmeos Gabriel e Rafael, de nove meses — e o sobrinho Elano Gabriel de Oliveira, de 15 anos. Eles retornavam do litoral com destino a Florestópolis, cidade onde residiam, localizada a cerca de 59 quilômetros de distância do ponto do acidente.

O caminhão atingido de frente seguia de Birigui, no interior de São Paulo, para Mandaguari, no Paraná, realizando o transporte de uma carga de pintinhos. O motorista do veículo, Rafael Beltrami, de 30 anos, chegou a ser socorrido com vida e permaneceu internado no Hospital Universitário de Londrina por duas semanas, mas teve a morte encefálica confirmada no dia 13 de janeiro, tornando-se a sétima vítima do desastre. Um passageiro que viajava com ele no caminhão não sofreu ferimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente paraná PERÍCIA Polícia Científica PR-170 Rolândia
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV