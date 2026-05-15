Laudo aponta que carro invadiu contramão em acidente que matou sete pessoas no PR

A Polícia Científica do Paraná concluiu que o carro da família morta em um grave acidente na PR-170, em Rolândia, no norte do estado, foi o causador da colisão que resultou em sete vítimas fatais. O laudo pericial, cujos resultados foram divulgados nesta sexta-feira (15), apontou que o veículo de passeio invadiu a pista contrária no quilômetro 69 da rodovia, isentando de culpa o motorista do caminhão envolvido na batida. A informação foi revelada inicialmente pela RPC.

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De acordo com o levantamento dos peritos, concluído quatro meses após a tragédia, o caminhão trafegava a 92 km/h no momento do impacto. A velocidade atestada é inferior ao limite de 100 km/h estabelecido para aquele trecho pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Até o momento, a Polícia Civil não confirmou se o inquérito que apura o caso será arquivado com base nas informações conclusivas do documento.

A violenta colisão ocorreu na madrugada de 30 de dezembro de 2025. O carro da família era conduzido por Alexandre Cordeiro, de 39 anos, que morreu no local. Além dele, perderam a vida sua esposa, Adriana da Silva Souza Cordeiro, de 37 anos, os três filhos do casal — Miguel, de 10 anos, e os bebês gêmeos Gabriel e Rafael, de nove meses — e o sobrinho Elano Gabriel de Oliveira, de 15 anos. Eles retornavam do litoral com destino a Florestópolis, cidade onde residiam, localizada a cerca de 59 quilômetros de distância do ponto do acidente.

O caminhão atingido de frente seguia de Birigui, no interior de São Paulo, para Mandaguari, no Paraná, realizando o transporte de uma carga de pintinhos. O motorista do veículo, Rafael Beltrami, de 30 anos, chegou a ser socorrido com vida e permaneceu internado no Hospital Universitário de Londrina por duas semanas, mas teve a morte encefálica confirmada no dia 13 de janeiro, tornando-se a sétima vítima do desastre. Um passageiro que viajava com ele no caminhão não sofreu ferimentos.