Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
VIAGENS AÉREAS

Latam anuncia ampliação de voos na rota Londrina-Congonhas

Companhia chegará a 12 frequências semanais na rota em setembro, com acréscimo de 15,9 mil assentos para atender à demanda da região

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.06.2026, 17:31:28 Editado em 02.06.2026, 17:31:23
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Latam anuncia ampliação de voos na rota Londrina-Congonhas
Autor Medida fortalece a integração econômica entre o norte do Paraná e a capital paulista - Foto: Divulgação

A Latam Airlines Brasil ampliará sua operação entre Londrina (PR) e São Paulo/Congonhas (SP), reforçando a conectividade do norte do Paraná com um dos principais centros econômicos do País. Atualmente operada com 7 voos semanais, a rota passará a contar com 9 frequências semanais em junho e julho, 10 em agosto e 12 em setembro e outubro.

-LEIA MAIS: Jovem é atropelada durante travessia em faixa de pedestre em Londrina (PR); veja vídeo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A expansão representa a oferta de aproximadamente 15,9 mil assentos adicionais no período e acompanha o crescimento da demanda por viagens na região, proporcionando mais opções de horários, flexibilidade e conveniência para passageiros que viajam a negócios, lazer ou em conexão para outros destinos. A medida também contribui para ampliar a mobilidade de passageiros e fortalecer a integração econômica entre o norte do Paraná e a capital paulista.

“Londrina é um mercado muito importante para a Latam e essa ampliação reforça nosso compromisso de investir continuamente na conectividade do Paraná. Com mais frequências para Congonhas, oferecemos mais opções aos passageiros e fortalecemos a integração da região com o principal aeroporto corporativo do Brasil”, afirma Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil.

Do ponto de vista da gestão aeroportuária, a ampliação da rota é resultado de um trabalho contínuo de aprimoramento da infraestrutura e diálogo próximo com as companhias aéreas. “Mais voos significam não apenas mais opções ao passageiro, mas também um impulso relevante para o desenvolvimento regional, ao facilitar negócios, atrair investimentos e ampliar o acesso da população a diferentes destinos”, afirma Graziella Delicato, Gerente Executiva de Negócios Aéreos da Motiva Aeroportos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV