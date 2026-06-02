Latam anuncia ampliação de voos na rota Londrina-Congonhas

A Latam Airlines Brasil ampliará sua operação entre Londrina (PR) e São Paulo/Congonhas (SP), reforçando a conectividade do norte do Paraná com um dos principais centros econômicos do País. Atualmente operada com 7 voos semanais, a rota passará a contar com 9 frequências semanais em junho e julho, 10 em agosto e 12 em setembro e outubro.

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A expansão representa a oferta de aproximadamente 15,9 mil assentos adicionais no período e acompanha o crescimento da demanda por viagens na região, proporcionando mais opções de horários, flexibilidade e conveniência para passageiros que viajam a negócios, lazer ou em conexão para outros destinos. A medida também contribui para ampliar a mobilidade de passageiros e fortalecer a integração econômica entre o norte do Paraná e a capital paulista.

“Londrina é um mercado muito importante para a Latam e essa ampliação reforça nosso compromisso de investir continuamente na conectividade do Paraná. Com mais frequências para Congonhas, oferecemos mais opções aos passageiros e fortalecemos a integração da região com o principal aeroporto corporativo do Brasil”, afirma Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil.

Do ponto de vista da gestão aeroportuária, a ampliação da rota é resultado de um trabalho contínuo de aprimoramento da infraestrutura e diálogo próximo com as companhias aéreas. “Mais voos significam não apenas mais opções ao passageiro, mas também um impulso relevante para o desenvolvimento regional, ao facilitar negócios, atrair investimentos e ampliar o acesso da população a diferentes destinos”, afirma Graziella Delicato, Gerente Executiva de Negócios Aéreos da Motiva Aeroportos.