Lar de idosos de Campo Mourão sofre com surto de Covid-19

Um lar de idosos está enfrentando um surto de Covid-19, em Campo Mourão, Paraná. A instituição informou que 15 dos 46 moradores se contaminaram com a doença nos últimos dias.

Ainda de acordo com o lar, as pessoas que positivaram para o coronavírus estão com quadros leves da doença, sendo que dois precisaram ser hospitalizados. Os moradores e funcionários estão vacinados com três doses.

Entre os colaboradores do lar, quatro foram diagnosticados com Covid-19 e foram afastados.



Essa é a segunda vez que o Lar de Idosos São Joaquim e Sant'Ana enfrenta um surto de Covid-19. Em 2020, onze idosos morreram por causa da doença.

