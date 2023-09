Lancha pega fogo e duas pessoas ficam feridas no Paraná; veja

Siga o TNOnline no Google News

Dois homens ficaram feridos após uma lancha pegar fogo nesta sexta-feira (8) em Porto Rico, no noroeste do Paraná. Eles sofreram queimaduras e foram encaminhados para hospitais da região. Assista no vídeo abaixo.

Ao menos seis pessoas estavam na embarcação quando ocorreu o incêndio, que foi combatido por moradores, pescadores e funcionários de marinas da cidade.

Os dois ocupantes feridos pularam na água para fugir das chamas. Segundo informações da Marinha do Brasil, a embarcação não estava navegando quando ocorreu o incêndio e ainda permanecia em cima da carreta em uma rampa em direção ao Rio Paraná.

Ainda segundo a Marinha, a lancha havia acabado de ser abastecida quando começou a pegar fogo. A causa provável do incêndio, segundo o órgão, foi o acúmulo de gases inflamáveis no compartimento do tanque de combustível.

A Marinha orienta que os suspiros das lanchas devem ser verificados constantemente para ver se estão desobstruídos, a fim de proporcionar a ventilação necessária do compartimento e evitar que uma explosão seja causada.

O município de Porto Rico é conhecido por suas praias de água doce. Banhada pelas águas do rio Paraná, a cidade é um importo polo turístico do Noroeste do Paraná e recebe visitantes de todo Paraná e também de outros estados.

