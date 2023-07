Lances do novo leilão de veículos estão abertos a partir desta segunda

Os lances para o novo leilão de veículos do Governo do Estado, promovido pela Secretaria da Administração e da Previdência, estão abertos a partir desta segunda-feira (17). São 226 veículos aptos a rodar, além de 19 lotes de sucatas de automóveis. Os interessados podem dar lances por meio do site oficial do leiloeiro contratado para o certame, desde que façam o cadastro no portal. Os cadastros seguem abertos até 28 de julho e os lances poderão ser realizados até 31 de julho, até 1º de agosto e até 2 de agosto, dependendo dos lotes, conforme cronograma do Edital.

continua após publicidade

No site do leilão, é possível conferir fotos e informações sobre os itens disponíveis. Aqueles que preferirem podem visitar os pátios onde os veículos estão expostos. Os pátios estão localizados em Curitiba, São José dos Pinhais, Ponta Grossa e Irati (confira os horários e endereços abaixo).

No último leilão de veículos, realizado em março deste ano, o Governo do Paraná arrecadou R$ 1.830.150,75 e teve mais de 500 pessoas cadastradas.

continua após publicidade

"Sempre que realizamos os certames de veículos e sucatas, percebemos uma busca expressiva, pois é uma oportunidade de adquirir veículos com valores mais baixos e que têm potencial para voltar a rodar. O mais importante é que diminuímos as despesas com a manutenção da frota oficial e garantimos que os recursos arrecadados sejam aplicados no atendimento à população", salienta a secretária da Administração e Previdência em exercício, Luiza Corteletti.

- LEIA MAIS: Inscrições para o concurso do IBGE terminam na quarta; veja detalhes

Entre 2019 e 2023, já foram promovidos oito leilões de veículos da frota oficial do Estado, a partir do Departamento de Transporte Oficial, vinculado à SEAP. Mais de R$ 14,5 milhões foram arrecadados com o arremate de mais de 1.500 lotes (veículos e sucatas).

continua após publicidade

Confira endereços e horários para visitação dos veículos disponíveis:

Curitiba – Pátio do DER: Rua José Veríssimo, nº 457, Bairro Alto. A visita será em 24/07/2023 (segunda-feira), das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

Curitiba – Pátio da Emater: Rua Engenheiro Gastão Chaves, nº 162, Santa Cândida. Visita em 25/07/2023 (terça-feira), das 9h às 12h e das 13:30 às 17h.

continua após publicidade

São José dos Pinhais – Pátio do IAT: Rodovia BR-277, Km 72, em frente à APMG. Visita em 26/07/2023 (quarta-feira), das 09h às 12h e das 13h30 às 17h.

Ponta Grossa – Pátio do DER: Av. Presidente Kennedy, nº 493 – Contorno. Visita em 27/07/2023 (quinta-feira), das 09h às 12h e das 13h30 às 17h.

Irati – Pátio da Emater: Rodovia BR-277, Km 236, Estação de Pesquisa Floresta. Visita em 28/07/2023 (sexta-feira), das 09h às 12h e das 13h30 às 17h.

Siga o TNOnline no Google News