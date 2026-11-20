Moradores de diferentes bairros de Maringá enfrentaram problemas no abastecimento de água nesta quinta-feira (19), após as fortes chuvas dos últimos dias provocarem alterações na qualidade da água do Rio Pirapó. A turbidez chegou a 7.900 NTU, índice considerado extraordinário, segundo informações iniciais da Agência Maringaense de Regulação (AMR).

O grande volume de lama, galhos e outros resíduos arrastados pela correnteza até o ponto de captação comprometeu temporariamente o processo de tratamento e reduziu a produção de água distribuída à população.

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A AMR iniciou, na quarta-feira (18), uma fiscalização para acompanhar os problemas no abastecimento. Vídeos registrados por moradores mostram o Rio Pirapó com grande volume de água e materiais transportados pela correnteza após as chuvas.

Segundo a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), a captação e o tratamento precisaram ser interrompidos por aproximadamente quatro horas na quarta-feira. Após a retirada dos resíduos e o monitoramento das condições da água, os sistemas foram retomados no início da tarde, inicialmente com 50% da capacidade.

A redução na produção fez com que alguns reservatórios atingissem níveis mínimos, provocando interrupções no fornecimento e oscilações na pressão da rede de distribuição.

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Ainda conforme a Sanepar, desde o início da manhã desta quinta-feira (19), os sistemas de captação e tratamento voltaram a operar com 100% da capacidade. Apesar da retomada, a normalização do abastecimento nos bairros afetados depende da recuperação dos níveis dos reservatórios e da pressurização da rede.