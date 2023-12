Ladrões usam dinamite, explodem caixas eletrônicos e furtam R$ 20 mil

A agência do Sicoob fica nas proximidades do Ceasa

Uma organização criminosa utilizou dinamites para explodir caixas eletrônicos do banco Sicoob, em Maringá, no noroeste do Paraná. Durante a madrugada desta sexta-feira (1º), pelo menos três bandidos participaram do furto registrado na rodovia PR-317, nas proximidades do Ceasa, e levaram cerca de R$ 20 mil.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência. De acordo com informações apuradas pelas autoridades, os suspeitos chegaram em um veículo ainda não identificado e estacionaram ao lado da agência. Rapidamente foram em direção aos caixas eletrônicos e explodiram as estruturas com dinamites.

Diversas equipes policiais foram mobilizadas e isolaram o local do crime. Uma perita do Instituto de Criminalística e dois papiloscopistas do Instituto de Identificação também foram chamados e uma perícia minuciosa foi realizada na agência bancária. Até o momento desta publicação, ninguém foi preso.

A administração do banco Sicoob ainda não se manifestou sobre o crime.

*Com informações GMC Online.

