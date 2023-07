Ladrões roubam van em Califórnia e usam veículo em assalto em Faxinal

No domingo (23), por volta das 11:00 horas, aconteceu um roubo na Estrada da Bufadeira da Fonte, próximo à chácara Ouro Verde. Três indivíduos armados roubaram um veículo Toyota Corolla Cross. Utilizaram uma camioneta Fiat Strada para auxiliar a ação.

No mesmo instante, os soldados de plantão foram acionados, equipes policiais de outros municípios, incluindo Mauá da Serra e Polícia Ambiental que estavam na região, montaram um cerco na região para localizar os autores e os veículos roubados.

Durante a investigação, uma pessoa trafegando a pé na margem da rodovia PR-272, entre Faxinal e Mauá, foi abordada pela polícia. Esse cidadão relatou ter sido vítima de um roubo em Califórnia, onde teve sua van capturada por dois homens encapuzados armados com um revólver.

Roubaram o veículo e levaram o homem para um barracão, onde foi questionado se a van possuía rastreador. Instantes depois, o cidadão foi deixado em uma plantação de eucaliptos em Faxinal.

Enquanto as buscas tinham sequência, a equipe de Mauá da Serra localizou a camioneta Fiat Strada abandonada em uma plantação, e após certificação dos dados, constatou que o veículo continha indicativo de furto e roubo conforme boletim.

Em outra frente de busca, as equipes de Faxinal e Borrazópolis encontraram a van roubada nas proximidades do local do roubo do Toyota Corolla Cross. O veículo estava em uma ribanceira e foi necessário o uso de um trator para movê-lo do local. A van estava danificada, mas foi recuperada junto com os cilindros de amônia que estavam no seu interior.

Tanto a camioneta quanto a van foram encaminhadas para a Delegacia de Marilândia do Sul para os procedimentos legais. As investigações continuam para identificar e prender os responsáveis pelo roubo e para esclarecer todas as circunstâncias dos eventos. As autoridades reforçam a importância de relatar qualquer informação relevante que possa ajudar nas diligências para solucionar o caso.

