Ladrões rendem mulher e roubam carro; câmera flagra ação criminosa

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um assalto à mão armada foi registrado por uma câmera de segurança na noite do último sábado, 9 de setembro, em Maringá, noroeste do Paraná. Um homem e um adolescente renderam uma mulher e levaram o carro dela.

continua após publicidade

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência. De acordo com as informações da corporação, o crime foi registrado no Jardim Oásis.

A vítima contou à equipe que chegava em casa em um Ford Ka de cor branca, quando foi abordada pelos indivíduos, que a obrigaram a descer e entregar o veículo. Logo na sequência, os ladrões fugiram.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Pai e filha ficam feridos após acidente em Maringá; veja o flagrante

Assista:

Redação GMC Online continua após publicidade

Com eles foram apreendidos um simulacro de pistola, um celular e cartões da vítima. Eles confessaram o roubo e foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Maringá.

O jovem preso tem de 19 anos, conta com passagens por roubo e faz o uso de tornozeleira eletrônica. O menor não teve a identidade divulgada.

Com informações do GMC Online.

Siga o TNOnline no Google News