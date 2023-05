Ladrões rendem motorista em Curitiba, batem carro e postam vídeo; veja

Da Redação

O crime foi registrado em Curitiba, na noite de quinta

Ladrões renderam um motorista de aplicativo, bateram carro o carro do trabalhador e depois postam um vídeo nas redes sociais. O crime foi registrado em Curitiba, na noite de quinta-feira (18). A vítima foi colocada dentro do porta-malas. Os suspeitos, dois homens foram presos e um adolescente apreendido.

O motorista contou que recebeu uma solicitação de uma mulher no bairro Campo de Santana. Chegando no destino, três homens entraram no carro. Durante o trajeto, um dos homens colocou a faca no pescoço dele e o ameaçou de morte, na região do bairro Tatuquara.

Ainda de acordo com o condutor, ele foi colocado agredido com socos e chutes, depois colocado no porta-malas A Polícia Militar (PM) realizava patrulhamento quando visualizou um carro transitando no sentido contrário da pista e com um farol apagado. Ao tentar realizar a abordagem, o veículo fugiu do local por cerca de três quilômetros.

Em seguida, segundo a polícia, o motorista do carro perdeu o controle e colidiu em outros dois veículos que estavam estacionados na rua. Na revista, a polícia encontrou o dono do veículo preso no porta-malas e com lesões na cabeça. A equipe policial também encontrou uma faca no banco traseiro do automóvel.

A polícia repassou que um dos autores do crime fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais mostrando o sequestro do motorista. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

Além disso, os homens realizaram duas transferências via PIX da conta da vítima no valor de R$ 193,02 e de R$ 144,50. Depois, formataram o celular para não deixar vestígios, informou a polícia.



Os homens foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil.

