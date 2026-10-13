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PREJUÍZO

Ladrões levam R$ 2 milhões em joias de casa enquanto moradores viajavam no PR

Suspeitos arrombaram portão, violaram cofre eletrônico e incendiaram carro de fuga na região de Maringá

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ladrões levam R$ 2 milhões em joias de casa enquanto moradores viajavam no PR
Autor Foto: Cedidas/Wallaf Borges/ G1

Uma residência foi alvo de criminosos durante o último fim de semana no município de Maringá, no Norte do Paraná, resultando em um prejuízo estimado em R$ 2 milhões. Os proprietários do imóvel estavam viajando no momento da ação, e o crime só foi descoberto na segunda-feira (12), quando uma funcionária chegou à casa para trabalhar e percebeu a invasão.

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De acordo com a Polícia Militar (PM), os invasores arrombaram o portão de acesso da propriedade e conseguiram violar um cofre eletrônico no interior do imóvel, de onde levaram as joias de alto valor. Na tentativa de dificultar a identificação, os suspeitos furtaram os aparelhos das câmeras de segurança, mas os arquivos das gravações permaneceram no local. As imagens registradas mostram três homens encapuzados atuando dentro da residência.

Logo após a ação, o veículo utilizado pelos criminosos para a fuga foi localizado totalmente incendiado na cidade vizinha de Sarandi, distante cerca de sete quilômetros de Maringá. A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) informou que o caso está sendo tratado e investigado como furto qualificado, e os proprietários da residência devem prestar depoimento para detalhar todos os itens levados pelos suspeitos.

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