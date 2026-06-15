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CRIMINALIDADE

Ladrões invadem UBS no Paraná, desligam energia e vacinas estragam

Bandidos furtaram celulares e notebooks durante ação criminosa; vacinas estavam armazenadas em refrigerador

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 23:06:36 Editado em 15.06.2026, 23:06:30
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Ladrões invadem UBS no Paraná, desligam energia e vacinas estragam
Autor As vacinas armazenadas na sala de vacinação ficaram sem a temperatura adequada e todo o medicamento foi perdido - Foto: Agência Brasil

Criminosos invadiram um posto de saúde na região central de Francisco Alves (PR) e furtaram equipamentos eletrônicos após desligarem a energia elétrica. O roubo resultou na perda de vacinas armazenadas na unidade que depende de refrigeração contínua. Os funcionários acionaram a Polícia Militar (PM) no início da tarde desta segunda-feira (15), informando que o crime ocorreu possivelmente no domingo (14).

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Os suspeitos acessaram o interior do prédio utilizando a área de um banheiro. No local, a PM constatou indícios de arrombamento e desligamento proposital da rede elétrica. Os ladrões levaram dois celulares Positivo pretos com capas azuis, um celular Xiaomi Redmi A3 cinza, três carregadores, dois notebooks Positivo de 15 polegadas com carregadores e um mouse sem fio. Uma garrafa de cerveja vazia foi encontrada em uma das salas durante a vistoria.

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O desligamento da energia provocou o prejuízo mais grave da invasão. As vacinas armazenadas na sala de vacinação ficaram sem a temperatura adequada, comprometendo a conservação dos imunizantes. Segundo o responsável pelo posto de saúde, o material foi perdido.

A Polícia Militar orientou a vítima quanto aos procedimentos legais cabíveis, confeccionou o boletim de ocorrência e encaminhou o documento à autoridade competente para dar início aos trabalhos de polícia judiciária e identificar os autores do crime.

Com informções de OBemdito, parceiro do TNOnline

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Crime francisco alves POLICIA MILITAR SAÚDE segurança vacinas
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