Ladrões invadem revendedora e furtam 5 veículos no Paraná

Da Redação

Os ladrões danificaram a grade e tiveram acesso aos veículos

Cinco veículos foram furtados de uma revendedora localizada em Mandaguari, no norte do Paraná, na madrugada desta terça-feira (2). Uma câmera de segurança flagrou os suspeitos. Pelas imagens é possível perceber que por volta das 4h43 dois homens se aproximam do comércio, andam de um lado para o outro e logo depois o crime acontece. Veja imagens dos suspeitos no vídeo abaixo.

A Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência, acredita que pelo menos mais três homens também participaram do arrombamento e furto. Os ladrões danificaram a grade e tiveram acesso aos veículos. A revendedora fica localizada no Jardim Novo Horizonte.

Um carro, modelo Honda Civic, já foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo estava abandonado na BR-369 em Arapongas, também no norte do estado, e que fica a 37 km de Mandaguari, cidade onde o crime aconteceu.

Um Fiat Strada adventure cinza placas AWV-3326, outro Fiat Strada placas ARJ-2J67, um Peugeot 207 cinza placas ABM-9A19 e um Audi A4 prata placas ALB-7E44 ainda não foram encontrados.

A Polícia Civil vai investigar o caso e acredita que o crime foi premeditado. Veja imagens dos suspeitos. null - Vídeo por: Reprodução





