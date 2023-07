Ladrões invadem condomínio e são rendidos por policial do Bope; vídeo

Três bandidos invadiram um condomínio na cidade de Maringá, no Noroeste do Paraná, na madrugada desta sexta-feira (21), mas tiveram uma surpresa desagradável quando "conheceram" um dos moradores. Um policial do Bope é morador do prédio.

continua após publicidade

Câmeras de segurança registraram o momento em que o trio de assaltantes foi rendido pelo policial do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Federal. Eduardo Betini, que também é suplente de deputado federal, foi avisado pelo porteiro. Assista abaixo.

- LEIA MAIS: Operação em Marumbi termina com 2 presos e 12 explosivos apreendidos

continua após publicidade

Conforme informações, os suspeitos arrombaram os portões da garagem e invadiram o local. Pelas câmeras de monitoramento, o funcionário percebeu a situação e avisou o policial. Armado, Betini imobilizou os assaltantes.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) e a Polícia Civil do Estado (PCPR) foram acionadas na sequência. "Sabe-se lá o que poderiam fazer caso tivessem acesso aos apartamentos", escreveu o agente nas redes sociais.

Confira: Três bandidos invadiram um edifício de Maringá e tiveram uma surpresa desagradável ao "conhecer" um dos moradores tnonline

*Com informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News