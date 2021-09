Da Redação

Ladrões escalam prédio e furtam ar condicionado de loja

Na madrugada desta terça-feira (21), três ladrões furtaram um aparelho de ar condicionado de uma loja de bicicletas, localizada na Rua João Paulo Negrão, em Curitiba.

O trio escalou o prédio pela marquise, estourou a janela pelo lado de fora e jogaram o ar condicionado na rua. O barulho provocado pelo furto chamou a atenção de moradores, que chegaram a registrar o crime.



Os suspeitos fugiram em direção a Avenida Comendador Franco (Avenida das Torres) e largaram o ar condicionado pelo caminho. O aparelho foi recuperado e entregue ao proprietário da loja, mas segundo o empresário, o aparelho não poderá ser recuperado. "O aparelho pesa uns 50 quilos mais ou menos, danificou, com certeza não vai mais ter uso. Eles tiram todo o alumínio e vendem. Estamos sofrendo com isso na quadra, não só o meu estabelecimento, mas também as lojas que vendem motocicleta. Todos eles quase foram arrombados. É um vandalismo na rua total”, disse Cicle Jaime. Um dos suspeitos foi preso.

Segundo ele, há cerca de dois anos a loja foi invadida por veículo que deu ré na porta de entrada para arrebentá-la e diversas bicicletas.

