Ladrões em fuga provocam acidente e um deles despenca de telhado no PR

Na manhã desta terça-feira (18), uma tentativa de assalto mobilizou a Polícia Militar (PM) de Sarandi, na região metropolitana de Maringá, no Noroeste do Paraná, e terminou em muita confusão. Durante a fuga, três criminosos causaram um acidente de trânsito e um deles despencou de um telhado. Assista abaixo.

De acordo com informações do portal Corujão Notícias, o trio tentou roubar uma empresa situada próximo ao viaduto da rodovia BR-376, no limite entre os municípios de Sarandi e Maringá. A ação criminosa não deu certo, e os bandidos fugiram em um carro.

Durante a fuga, eles colidiram contra um automóvel e, na sequência, uma motocicleta. Os suspeitos deixaram o carro e saíram correndo. Um deles roubou uma moto que passava e fugiu sentido Avenida Colombo. Os outros foram em direção ao Jardim Panorama, sendo que um deles invadiu um ferro velho e subiu no telhado.

Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento em que o bandido despensa de cima da estrutura. Conforme apurações, ele teria sofrido uma queda de aproximadamente 8 metros. A telha não teria suportado o peso do suspeito e quebrado.

O Corpo de Bombeiros e uma equipe do Samu foram acionadas e prestaram os socorros necessários. O homem foi levado para um hospital da cidade em estado grave. O restante dos suspeitos não foram localizados.

Veja o flagrante da queda:

O motorista do carro atingido pelos ladrões ficou ferido e precisou de atendimento médico. Ele foi socorrido consciente e orientado. O motociclista não sofreu ferimentos. O caso será investigado pela PCPR.

