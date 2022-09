Ladrões desmancham casa e furtam madeiras no Paraná

Da Redação

O caso é investigado pela Polícia Civil

Ladrões desmontaram e furtaram todas as madeiras de uma casa localizada no bairro Aeroporto, na região leste de Londrina, norte do Paraná. Os vizinhos descobriram o crime depois do proprietário instalar uma faixa em frente ao terreno contando que foi vítima de um crime.

Um dos vizinhos do imóvel contou que a casa era bonita e bem conservada. Certo dia, quando ele passava em frente para ir ao dentista, viu um caminhão estacionado e várias pessoas trabalhando. Elas estavam desmontando o imóvel, retiravam as madeiras de peroba-rosa.

"Vi uma movimentação, e achei que a imobiliária tivesse vendido a casa. Não imaginei que estivesse acontecendo um crime por causa da naturalidade das pessoas que estavam trabalhando", disse João Mendes ao site Tarobá News.

O caso é investigado pela Polícia Civil. Até esta terça-feira (6), ninguém foi preso suspeito do crime.

O imóvel tinha 50 anos e estava para alugar. A imobiliária afirma que essa foi a terceira casa de madeira, que a empresa administrava, que foi desmanchada e teve os itens furtados.

"O valor do prejuízo é incalculável. Além do furto, ainda vamos ter que provar para a prefeitura que ela não foi demolida, mas sim desmanchada e a madeira furtada. Caso o proprietário queira construir um imóvel no lugar vai precisar apresentar o alvará de demolição e mostrar onde deixou o entulho. Se foi furtada, como vai ter entulho?", disse o proprietário da imobiliária Otávio Scandelae.

fonte: WhatsApp A imobiliária afirma que essa foi a terceira casa de madeira, que a empresa administrava, que foi desmanchada e teve os itens furtados





