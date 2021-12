Da Redação

Ladrões armados invadem shopping e assaltam joalheria; veja

Nesta manhã de quinta (30), quatro ladrões armados invadiram o Shopping Maringá Park, em Maringá, no norte do Paraná, para assaltar uma joalheria, por volta das 11h30. Câmeras de segurança registraram a ação.

“Nós fomos chamados aqui para atendimento de uma lesão provocada por estilhaços de vidro devido a um disparo de arma de fogo. No local, as informações é que teria sido apenas um disparo. Esse disparo pegou no balcão da loja e o balcão de vidro provocou alguns estilhaços que vieram a ferir a mão de uma vítima que trabalha na loja, mas sem gravidade nenhuma. Apenas uma pequena escoriação na mão da vítima. Foi um ferimento superficial, tanto que ela não foi encaminhada ao hospital”, explicou o sargento Paulo Bonadio ao portal GMC Online.

A assessoria do shopping emitiu uma nota sobre o caso e reforçou que não houve troca de tiros. Leia na íntegra: “O Maringá Park informa que uma de suas lojas foi assaltada na manhã desta quinta-feira (dia 30). A ação foi rápida, de menos de três minutos. Não houve disparos de tiros nem feridos. A investigação está sendo conduzida por equipes da Polícia Civil e Polícia Militar, que já estão com as imagens das câmeras de segurança. O atendimento em todas as lojas já foi restabelecido.”

Veja a ação:

Veja a ação:





