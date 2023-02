Ladrão usa caminhonete de luxo para estourar vitrine de loja no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

o suspeito invadiu o estabelecimento pela janela do banheiro

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem utilizou uma caminhonete de luxo para estourar a vitrine de uma revenda de carros e fugir. A ocorrência aconteceu na madrugada desta quinta-feira (02) em Marialva, na região de Maringá, Norte do Paraná.

continua após publicidade .

Conforme informações, um guarda noturno percebeu uma movimentação estranha dentro do estabelecimento. O profissional viu uma pessoa, que não era nem o dono e nem parecia ser algum dos funcionários, dentro da loja.

LEIA MAIS: Homem invade açougue no PR e faz ‘lanchinho’ antes de furtar; assista

continua após publicidade .

Como é possível ver nas imagens das câmeras, o guarda sai correndo para pedir ajuda. Nesse momento, o suspeito liga uma caminhonete Toyota Hilux e usa o veículo para estourar a vitrine do estabelecimento comercial. O carro, que é avaliado em R$ 230 mil, foi deixado na calçada. O suspeito fugiu a pé.

De acordo com o proprietário da revenda, o suspeito invadiu o estabelecimento pela janela do banheiro. “A janela tem grade, mesmo assim ele conseguiu estourar usando algum tipo de ferramenta”, disse o empresário.

A Polícia Civil (PC) investiga o caso com a principal suspeita de um crime encomendado. A hipótese é que o ladrão estava procurando um veículo específico. As imagens registradas pelas câmeras de segurança estão ajudando no trabalho de identificação.

continua após publicidade .

Assista o flagrante:

null - Vídeo por: tnonline









Fonte: Informações GMC.

Siga o TNOnline no Google News