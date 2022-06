Ladrão tenta assaltar ex-jogador do Coxa e leva tiro na coluna

Da Redação

imagem ilustrativa

Um homem foi baleado no final da tarde desta quinta-feira (16), no Uberaba, em Curitiba, quando teria tentado praticar um assalto. Um policial civil estava no local e disparou contra o suposto assaltante.

A vítima de assalto era o ex-jogador do Coritiba, Rosimar Amancio, que é conhecido como Bill. Ele estava dirigindo na região do Uberaba, na Avenida das Torres, quando um homem, ocupando uma moto teria emparelhado ao lado do veiculo do jogador e anunciado o assalto, pedindo que o ex-jogador entregasse o relógio, um Rolex.

Nesse momento, um policial civil que passava pelo local teria percebido a ação em andamento e fez o disparo. Foram acionadas as equipes do Corpo de Bombeiros, que prestaram socorro ao homem baleado, que não conseguia mexer as pernas. Ele teria sido atingido na coluna. O homem foi levado para o Hospital do Cajuru, em estado considerado grave.