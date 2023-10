Ladrão passa a noite em shopping e furta produtos de joalheria; veja

Siga o TNOnline no Google News

Um homem passou a noite em um shopping e assaltou uma joalheria em Curitiba, no Paraná. O caso foi registrado na última quinta-feira (28), de acordo com o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), mas foi divulgado apenas nesta terça-feira (3). Veja o vídeo abaixo.

Imagens de monitoramento do shopping flagraram parte da ação criminosa. O suspeito, segundo as investigações, entrou no local como cliente, durante horário de funcionamento, e se escondeu até que o centro comercial fosse fechado.

O criminoso levou da joalheira relógios e outros objetos. A Polícia Civil acredita que ele recebeu informações privilegiadas. Pelas imagens das câmeras de segurança, foi checado que o ladrão trocou de roupa durante a ação. Ele deixou o shopping pelo estacionamento por volta das 6h30 de sexta-feira.

A joalheria assaltada afirmou que está tomando as medidas legais cabíveis e que não vai se pronunciar sobre o caso.

Veja as imagens:

