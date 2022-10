Ladrão invade casa e morre após brigar com o morador no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um homem, de 37 anos, morreu após invadir uma casa para tentar roubar uma moto

Um homem, de 37 anos, morreu após invadir uma casa para tentar roubar uma moto. O suspeito se envolveu em uma briga com o morador do imóvel, localizado na Rua Stanislaw Jan Los, no bairro Parigot de Souza 1, em Londrina, no norte do Paraná, na manhã desta terça-feira (4).

continua após publicidade .

A Polícia Militar (PM) informou que o suspeito estava armado com um simulacro, uma arma falsa que é muito parecida com a verdadeira. Uma pessoa que mora na casa reagiu e entrou em luta corporal com o ladrão, que morreu após sofrer um mal súbito.

- LEIA MAIS: Jovem é assassinado com mais de 20 facadas em Maringá

continua após publicidade .

O suspeito foi identificado pela PM como Rafael Marinho Correa, conhecido como Coquito. Ele tinha três mandados de prisão em aberto, dois por roubo e um por evasão do sistema prisional.

O morador da casa não se feriu. Ele estava saindo para trabalhar quando foi surpreendido pelo suspeito. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e os Bombeiros foram chamados, mas o homem morreu no quintal da residência da família.

Siga o TNOnline no Google News