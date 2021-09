Ladrão furta moto e deixa bicicleta para vítima no Paraná

Da Redação

O caso foi em uma propriedade rural.no Distrito de São Roque em Santa Helena

Em Santa Helena, na tarde de segunda-feira (20), uma motocicleta foi furtada em uma propriedade rural.no Distrito de São Roque.

Conforme informações, o proprietário saiu de casa durante a manhã e ao retornar no início da noite constatou o furto da moto e um capacete. Chamou a atenção, o fato do bandido ter deixado no local uma bicicleta e um chapéu de palha.

A motocicleta furtada é uma Honda/Fan 125, cor azul, placa ANJ-3690 Medianeira. A Polícia Militar foi informada, emitiu alerta de furto e realizou buscas. .

