Ladrão é amarrado em poste por populares, mas acaba solto no PR

Um caso inusitado que aconteceu nesta quinta-feira (1º) está chamando atenção em Foz do Iguaçu, na região Oeste do Paraná. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um rapaz com os pés amarrados em um poste e o rosto machucado, sangrando pelo nariz.

De acordo com informações, o jovem seria suspeito de ter cometido furtos na região da Vila Yolanda, e foi amarrado e agredido por populares. “Ó o ladrão que tá assaltando aqui na Vila Yolanda. Esse aqui não vai roubar tão cedo de novo. […] Fala aí, ‘tá’ arrependido irmão? Quando a população pega é diferente da polícia, né”, diz a pessoa que gravou o momento.

Após o vídeo viralizar, a Polícia Militar (PM) localizou o rapaz e o encaminhou para a delegacia da Polícia Civil (PC). Conforme as autoridades, nenhum objeto furtado foi localizado com ele, além disso, nenhuma vítima compareceu para dar queixa de furto.

Dessa forma, a PC ouviu e liberou o jovem. As autoridades informaram, no entanto, que investigam os furtos na Vila Yolanda. O delegado de Foz do Iguaçu, Geraldo Evangelista, alerta também a população que “fazer justiça com as próprias mãos” é crime. O rapaz não quis representar contra os agressores.

Veja o vídeo:

