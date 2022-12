Ladrão derruba idosa de 80 anos durante roubo no centro de Maringá

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Populares que presenciaram o crime, conseguiram segurar a criminosa até a chegada da polícia

Uma idosa de 80 anos foi derrubada durante um roubo no cruzamento da Avenida Herval, com Rua Joubert de Carvalho, na região central de Maringá, na tarde desta quarta-feira (28). O crime revoltante foi registrado por uma câmera de segurança. As informações são do site Plantão Maringá.

continua após publicidade .

Pelas imagens é possível ver o momento em que a idosa está atravessando a avenida e é surpreendida por uma assaltante que mediante a violência puxa a bolsa, derruba a mulher e sai correndo.

Populares que presenciaram o crime, conseguiram segurar a criminosa até a chegada da polícia. Antes da chegada dos policiais, os comerciantes fizeram a ladra pedir desculpas para a vítima.

continua após publicidade .

Socorristas do Corpo de Bombeiros, foram acionados e encaminharam a idosa ao Hospital Metropolitano, com um ferimento na cabeça.





Siga o TNOnline no Google News