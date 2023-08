Ladrão cai de telhado após furtar casa de policial civil em Maringá

Um homem se deu muito mal e caiu em cima de um muro com cerca de arame farpado depois de tentar assaltar uma casa localizada no bairro Jardim Canadá, em Maringá, no Noroeste do Paraná. O caso aconteceu na madrugada do último sábado (5).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o imóvel pertence a um policial civil, que se deparou com as janelas arrombadas quando chegou na residência. O agente da PCPR chegou a tempo de flagrar o ladrão pulando para o telhado da casa ao lado. Nesse momento, o bandido caiu em cima do muro.

O suspeito foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para um hospital da cidade com ferimentos. Os objetos que ele furtou foram recuperados pelas autoridades.

Segundo informações da polícia, o homem já possui mais de vinte passagens. Depois de receber alta hospitalar, ele deve ser encaminhado à Delegacia de Maringá. As informações são do RicMais.

