Laboratório de 'bomba' é encontrado no Oeste do Paraná

Vários fracos, seringas e produtos químicos foram encontrados

A Guarda Municipal de Cascavel, no Oeste do Paraná, descobriu um laboratório de anabolizantes durante a madrugada desta sexta-feira (10). Vários fracos, seringas e produtos químicos utilizados na produção das "bombas" foram apreendidos.

De acordo com informações, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender uma pessoa em surto psicótico, em um residência localizada no bairro Periolo. No entanto, o homem proibiu a entrada no imóvel.

Agentes da Guarda Municipal, então, invadiram o local e acabaram se deparando com o laboratório. Em um dos cômodos seringas, embalagens vazias, etiquetas, balanças e equipamentos para manipulação foram localizados.

Além disso, uma espingarda e uma pistola de pressão foram apreendidas durante a ocorrência. Após receber atendimento médico, o homem foi levado para a Delegacia, juntamente com os produtos apreendidos.





