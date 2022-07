Kombi pega fogo em posto de combustíveis em Londrina

Da Redação

O fogo se alastrou rapidamente pela bomba e teto do estabelecimento

Na tarde desta segunda-feira (25), uma Kombi pegou fogo em um posto de combustíveis na esquina da avenida Tiradentes com a Rio Branco, na zona oeste de Londrina.

Segundo a dona da Kombi, as chamas se iniciaram depois que ela abasteceu e deu partida no veículo. O fogo se alastrou rapidamente pela bomba e teto do estabelecimento.

fonte: Tarobá News Fato aconteceu na esquina da avenida Tiradentes com a Rio Branco

O Corpo de Bombeiros se deslocou até o local e controlou o incêndio. Além de uma grande quantidade de água, os bombeiros também utilizaram espuma por conta da proximidade com líquidos inflamáveis.

“Quando entra informação de incêndio dentro de posto de combustível, a gente vem com uma preocupação alta. Há sempre um risco desse incêndio ganhar grandes proporções. Para a nossa sorte, chegando ao local, apenas uma das bombas estava incendiada e isso facilitou para que a gente conseguisse combater apenas com o primeiro caminhão”, disse o sargento Agnes.

Ninguém se feriu.

Com informações, Tarobá News.

