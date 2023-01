Kombi de paranaense que viaja com cachorra pega fogo; assista

Da Redação

O veículo pegou fogo durante sua passagem pelo Peru

O curitibano Rhaman Hamdar, de 29 anos, viaja de Kombi com a sua cachorra Golden pela América do Sul. No entanto, o empresário paranaense viveu um momento de terror durante seu trajeto. O veículo pegou fogo durante sua passagem pelo Peru.

Nas redes sociais, Rhaman compartilhou um vídeo da situação turbulenta que vivenciou, mas tranquilizou os seguidores sobre o seu estado de saúde e da cachorrinha Hoi An. Assista no final da matéria.

“É pessoal, por aqui 2023 vai começar diferente. Eu e a Hoi estamos bem, não se preocupem. Tudo acontece por um acaso e eu confio nele! Não vou desistir! Peço energias positivas por favor”, escreveu o advogado.



Com mais de 3 mil seguidores no Instagram, o advogado viajante registra sua viagem ao lado da cachorra de estimação. Rhaman já passou por mais de 22 países, e não deixa de registrar no seu perfil das redes sociais o amor por Hoi An: "amor da minha vida todinha", escreveu.



Fonte: Informações RicMais.

