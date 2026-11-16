A Justiça do Trabalho determinou nesta segunda-feira (16) que a vereadora de Londrina (PR) Jéssica Ramos Moreno (PL), conhecida como Jessicão, remova uma publicação nas redes sociais em que incentiva empresários a demitirem "funcionários petistas". Proferida pela desembargadora Janete do Amarante, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT-9), a decisão estabelece o prazo de 24 horas após a intimação para a exclusão do conteúdo, sob pena de multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento. Até as 18h15 desta segunda-feira, a postagem seguia no ar na rede social X (antigo Twitter), acumulando mais de 1 milhão de visualizações, 31 mil curtidas, 4 mil compartilhamentos, 4 mil comentários e 787 salvamentos.

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Além de ordenar a exclusão imediata da mensagem, a magistrada determinou que a parlamentar, eleita em 2026 como a deputada mais votada do Paraná, abstenha-se de publicar, divulgar, compartilhar ou reproduzir qualquer manifestação que estimule práticas discriminatórias contra trabalhadores por motivo de convicção política. Cada eventual descumprimento dessa proibição também acarretará multa de R$ 50 mil.

A liminar foi concedida após o Ministério Público do Trabalho no Paraná (MPT-PR) recorrer de uma decisão anterior da própria Justiça do Trabalho. No início de novembro, o órgão havia ajuizado uma ação civil pública pedindo a retirada imediata da publicação e a condenação da vereadora ao pagamento de R$ 1 milhão por danos morais coletivos. Na ocasião, porém, o processo foi extinto sem análise de mérito sob o argumento de que o caso não envolvia diretamente uma relação de trabalho e deveria ser julgado pela Justiça Comum.

Ao analisar o pedido de tutela de urgência apresentado pelo MPT-PR em ação cautelar, a desembargadora Janete do Amarante reverteu o entendimento inicial, sustentando que a Justiça especializada possui competência para julgar o caso e citando precedentes semelhantes. Para a magistrada, a conduta de Jessicão caracteriza assédio eleitoral, conceito que abrange formas de influência, ameaça, constrangimento ou discriminação no ambiente laboral. Segundo a decisão, o vínculo com as relações de trabalho fica evidente porque a mensagem propõe que empregadores utilizem o poder de dispensa para punir trabalhadores em razão de sua orientação política, real ou atribuída.

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Conteúdo da postagem e repercussão

Na publicação alvo da ação, a vereadora associa o voto no Partido dos Trabalhadores (PT) a prejuízos financeiros e familiares, recomendando o rompimento de vínculos profissionais e pessoais. "Você tem uma empregada que é petista? Demita! Tem um funcionário que é petista? Demita! Seu barbeiro é petista? Troque de barbeiro. Amigos petistas? Demita! A porcaria do voto dele prejudica o seu negócio, prejudica a sua família e prejudica toda a sua vida! Demita o mal", escreveu a parlamentar. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, o teor da postagem motivou o registro de mais de 100 denúncias contra a vereadora.

Trajetória política

Natural de Londrina, Jéssica Ramos Moreno tem 33 anos, é casada e mãe de gêmeos. Ela está em seu segundo mandato na Câmara Municipal de Londrina, tendo sido eleita pela primeira vez em 2020, com 2.523 votos, e reeleita em 2024 como a mulher mais votada da cidade, somando 15.057 votos. Em 2022, disputou uma vaga para a Câmara dos Deputados e ficou na suplência ao receber 33.376 votos, consolidando sua base eleitoral antes de se tornar a deputada estadual mais votada do Paraná no pleito de 2026.

Durante sua atuação no Legislativo municipal, Jessicão ganhou projeção por pautas de costumes. Ela foi autora da lei que proibia o uso da chamada linguagem neutra em escolas e concursos públicos de Londrina, norma posteriormente declarada inconstitucional pela Justiça após manifestação do Ministério Público do Paraná (MP-PR). Já em fevereiro de 2026, a vereadora protocolou um requerimento de urgência na Câmara para tentar impedir a participação de uma atleta transexual na semifinal da Copa Brasil de Vôlei Feminino, disputada no município.

