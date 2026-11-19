Animais eram usados em terapias com idosos e foram penhorados após empresas de saúde não quitarem ação movida por técnica de enfermagem

Três lhamas e uma ovelha adulta vão a leilão judicial na próxima quarta-feira (25), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, para quitar uma dívida trabalhista superior a R$ 121,3 mil. O lote completo tem lance inicial fixado em R$ 33.150, sendo que cada lhama foi avaliada em R$ 10,5 mil e a ovelha em R$ 1.650.

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Os animais foram penhorados pela Justiça do Trabalho após uma técnica de enfermagem acionar judicialmente três empresas da área da saúde. As companhias, que integram o mesmo grupo econômico e possuem o mesmo administrador, não efetuaram o pagamento determinado pela sentença, o que levou o Judiciário a bloquear bens para garantir a quitação do débito.

Antes da penhora, as lhamas e a ovelha atuavam como animais de apoio emocional para pacientes de um lar de idosos administrado pelo grupo. O pregão está marcado para o período da manhã, e os detalhes sobre o edital e as regras de participação estão disponíveis no site oficial do leiloeiro responsável.





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