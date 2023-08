Justiça manda C.Vale pagar verbas trabalhistas a famílias das vítimas

A Justiça do Trabalho determinou que a cooperativa C.Vale, localizada em Palotina, no oeste do Paraná, pague, em até 48 horas as verbas trabalhistas de haitianos vítimas das explosões registradas em silos de grãos da companhia. Nove pessoas morreram e 11 ficaram feridas. Dos mortos, 8 são de nacionalidade haitiana.



A decisão é da juíza Mariele Moya Munhoz e atende a pedido de urgência do Ministério Público do Trabalho (MPT) em Cascavel. A magistrada também determina pagamento à viúva do único trabalhador brasileiro morto no acidente (entenda seguir).

Ao atender aos pedidos da procuradoria, a juíza considerou "o perigo das famílias das vítimas sofrerem ainda mais com a falta de recursos mínimos com alimentação e moradia, até que se conclua a respeito das indenizações a serem pagas".



Em nota a C.Vale afirmou ter sido notificada da decisão e que fará a análise jurídica, respondendo nos autos dos processo e cumprindo com a legislação trabalhista.

As informações são do G1.

