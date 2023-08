Justiça Eleitoral cria novo local de votação em Sabáudia; saiba onde

A Justiça Eleitoral do Paraná publicou portaria informando a criação de uma nova seção eleitoral em Sabáudia. A partir das próximas eleições, a Escola Municipal Professor Domoacir Coelho passa a ser o terceiro local de votação para o eleitor do município.

O novo local vai abrigar as seções 214, 215 e 216. Sabáudia já conta com dois locais de votação: a Escola Municipal Professora Neida de Assis Brasileiro e o Colégio Estadual Hermínia Rolim Lupion.

Segundo a Justiça Eleitoral, o eleitor que já possui biometria, poderá fazer a alteração de seu local de votação pelo site do Tribunal Regional Eleitoral. Pelo site do T.R.E., o eleitor tem acesso a vários serviços como emissão do título e alteração dos dados no cadastro eleitoral.

Já quem não tem a biometria cadastrada e desejar solicitar o remanejamento dos locais de votação, deverá se dirigir até o Fórum Eleitoral de Arapongas. A Portaria foi publicada pela 61ª zona eleitoral de Arapongas, pelo juiz eleitoral Gabriel Rocha Zenun.



