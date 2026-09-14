Justiça decreta prisão preventiva de suspeito de matar jovem com mais de 30 facadas

A Justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante o jovem, de 22 anos, que confessou o assassinato de Thaissa Gabrielle Marques, de 21 anos, ocorrido na última sexta-feira (11), na zona leste de Londrina. A decisão foi proferida após audiência de custódia e confirmada pelo delegado Magno Miranda, da Polícia Civil. O suspeito, que residia a cerca de 200 metros do local do crime, desferiu mais de 30 facadas contra a vítima dentro de uma academia que ainda seria inaugurada.

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De acordo com as investigações, o rapaz já conhecia o estabelecimento por ter enviado um currículo em busca de emprego e, no dia do ataque, usou o pretexto de visitar as instalações para conseguir entrar. A polícia aponta que, já no interior da academia, o homem tentou cometer violência sexual contra a jovem. Thaissa reagiu à investida e entrou em luta corporal com o agressor antes de ser fatalmente golpeada. Após o crime, o suspeito caminhou até uma oficina mecânica próxima com um ferimento na mão, pedindo ajuda e alegando aos trabalhadores que havia sido vítima de um assalto.

No entanto, com a chegada da Polícia Militar para atender a ocorrência, o homem apresentou versões contraditórias durante o interrogatório preliminar e acabou confessando a autoria do assassinato. Os agentes apreenderam a faca utilizada no ataque e uma corda de ginástica com marcas de sangue, que foram encaminhadas para a perícia.

O caso está sob a responsabilidade da Delegacia da Mulher de Londrina, que apura os possíveis enquadramentos legais por feminicídio e tentativa de crime contra a dignidade sexual. Com a prisão convertida, o jovem permanece detido e responde, neste momento, por homicídio qualificado por meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, enquanto as investigações avançam.

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Com informações da Tarobá