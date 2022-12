Justiça condena motorista que atropelou e matou jovem durante racha

Da Redação

Débora Pelincer, vítima fatal de um acidente de trânsito ocorrido em 2015, em Maringá, norte do Paraná

Um júri popular, realizado nessa terça-feira (13), definiu a condenação de uma motorista, responsável pela morte de uma jovem enquanto disputava um racha em Maringá, norte do Paraná, em nove anos e quatro meses de prisão em regime fechado. O atropelamento que causou a morte de Débora Pelincer, de 21 anos, aconteceu em 2015.

A motorista que causou a tragédia, identificada como Janaína Paula da Silva, de 34 anos, foi considerada culpada pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e omissão de socorro.

Quando o acidente aconteceu, Débora estava na garupa de uma motocicleta, que era pilotada pelo namorado, de 18 anos. Ambos foram atingidos pelo carro de Janaína que, de acordo com a polícia, furou o sinal vermelho e estava em uma velocidade incompatível com a via, que é o cruzamento das avenidas São Paulo coma Horácio Racanello.

A defesa da Janaína vai recorrer da decisão, pois, segundo ela, "a condenação se deu em descompasso com com as provas e dos autos e a pena aplicada igualmente não atende os critérios de razoabilidade".

O acidente

Segundo as informações da Polícia Militar (PM), o automóvel que Janaína conduzia atingiu a moto em que Débora estava. A motorista do veículo e uma passageiro sofreram apenas ferimentos leves e foram levadas para o Hospital Universitário de Maringá.

O namorado da vítima fatal, que conduzia a moto, também sofreu ferimentos leves.

Débora estava de malas prontas e viajaria para o Rio de Janeiro no dia do acidente. De acordo com a família, o acidente ocorreu quando ela e o namorado voltavam para casa depois de jantarem fora.

Com informações do G1.

