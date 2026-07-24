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AÇÃO CRIMINAL

Justiça aceita denúncia e pai que chutou filha de 3 anos no PR vira réu por tortura

Homem de 31 anos segue preso preventivamente; MP apontou que crianças também eram submetidas a agressões com madeira e castigos humilhantes

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 14:06:24 Editado em 24.07.2026, 14:06:09
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Justiça aceita denúncia e pai que chutou filha de 3 anos no PR vira réu por tortura
Autor Foi foi flagrado por câmeras agredindo a própria filha com chute - Foto: Reprodução

A Justiça do Paraná aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réu o homem de 31 anos flagrado ao chutar a própria filha, de três anos, em Francisco Beltrão, no sudoeste do estado. Ele responderá pelos crimes de tortura e lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a menina e o outro filho, de cinco anos. O homem permanece preso preventivamente, e a defesa dele declarou que ainda não teve acesso aos detalhes do processo.

-LEIA MAIS: "Agi por instinto", diz testemunha que interpelou homem que chutou filha no PR

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A decisão foi assinada pela promotora Silvia Skaetta Donatti, da 1ª Promotoria de Justiça da comarca. De acordo com as investigações, os crimes de tortura ocorreram entre os meses de junho e julho. O Ministério Público apurou que o réu submetia os dois filhos a castigos severos e humilhantes, como obrigá-los a ajoelhar sobre tampinhas de garrafa e grãos de pipoca e feijão, com o objetivo de provocar intenso sofrimento físico e mental às crianças.

Além dos castigos diários, as agressões físicas ficaram comprovadas em ao menos duas ocasiões. No dia 2 de julho, o menino de cinco anos foi agredido no rosto com um pedaço de madeira, lesões que foram documentadas por fotografias anexadas ao processo. Três dias depois, no dia 5 de julho, o homem foi gravado por câmeras de segurança caminhando com as crianças na rua quando parou e desferiu um chute na filha, fazendo a garota cair no chão. Um pedestre tentou intervir na ocasião, mas foi confrontado pelo agressor.

As imagens do chute repercutiram nas redes sociais e motivaram o início das apurações policiais. A mãe das crianças registrou o boletim de ocorrência no dia 7 de julho, após tomar conhecimento do vídeo. Inicialmente, o pai se apresentou espontaneamente à delegacia e alegou em depoimento que "perdeu a cabeça" porque a menina chorava no trajeto de volta do mercado. Ele foi liberado por não haver situação de flagrante, mas teve a prisão preventiva decretada e cumprida após o avanço das investigações e o depoimento de testemunhas e familiares.

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direitos da criança família JUSTIÇA tortura violência infantil
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