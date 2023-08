Justiça aceita denúncia contra londrinense que matou esposa e filha

MPF afirma na denúncia que o paranaense temia que, "com o fim do casamento, perderia o visto de permanência"

A Justiça Federal do Paraná aceitou nesta terça-feira (15) a denúncia de duplo homicídio qualificado contra o paranaense Anderson Barbosa. Ele é acusado de matar a filha e a esposa no Japão. O crime aconteceu em agosto de 2022, na casa onde a família morava, em Osaka. A decisão é do juiz federal substituto Murilo Scremin Czezacki, da 13ª Vara Federal de Curitiba.

Em nota, a defesa de Barbosa informou que "testemunhas de defesa serão chamadas ao processo e revelarão fatos importantes para demonstrar porque a acusação é injusta e excessiva".

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), Barbosa cometeu o crime porque não queria terminar o relacionamento com a esposa, que manifestou esse desejo "em virtude do comportamento abusivo e violento do marido".

Baseado em informações cedidas pela polícia japonesa, o MPF afirma na denúncia que o paranaense temia que, "com o fim do casamento, perderia o visto de permanência" para continuar morando no Japão, onde estava há mais de nove anos.

Conforme o MPF, Barbosa deve responder por duplo homicídio qualificado por motivo fútil, com emprego de meio cruel, que dificultou e impossibilitou a defesa das vítimas, e por ter assassinado a própria filha menor de 14 anos.

A denúncia também qualificou o crime pelo fato do paranaense ter matado a esposa no contexto de feminicídio, ou seja, de violência doméstica e com menosprezo à condição da mulher.

Na decisão, o magistrado manteve a prisão preventiva dele, que está detido no Complexo Médico Penal (CMP) em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Após os crimes, Anderson Barbosa fugiu para o Brasil, onde ficou quase um ano foragido. Ele era procurado pela Interpol. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa da família dele, em Cambé, norte do Paraná.

CRIME

Mãe e filha foram assassinadas a facadas em 21 de agosto de 2022. Elas foram identificadas pela polícia como Manami Aramaki, de 29 anos, e Lily, de 3 anos. Elas foram encontradas mortas no apartamento da família.

Nas redes sociais, Manami indicava que era casada com Barbosa. Na época do crime, autoridades japonesas disseram que os assassinatos ocorreram entre os dias 20 e 21 de agosto de 2022.

