Julho terá gangorra nas temperaturas e chuva acima da média no PR, prevê Simepar

Julho de 2026 será marcado pela alternância entre períodos de aquecimento, passagem de sistemas chuvosos e entradas de ar frio

O mês de julho de 2026 será marcado pela alternância entre períodos de aquecimento, passagem de sistemas chuvosos e entradas de ar frio. De acordo com o Simepar, Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, a tendência é de que os volumes de chuva fiquem acima da média histórica.

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“A atuação do fenômeno El Nino favorece uma circulação atmosférica mais propícia à passagens frequentes de sistemas frontais sobre a região Sul do Brasil. Esse cenário, associado à formação e avanço de áreas de baixa pressão, eleva a probabilidade de chuva acima da média climatológica em todo o estado, com volumes ainda superiores no Oeste e Sudoeste do Paraná”, explica Bianca de Angelo, meteorologista do Simepar.

Historicamente, os menores volumes de chuva em julho, abaixo de 50 mm, são registrados nas cidades que fazem divisa com o estado de São Paulo. No Norte e no Noroeste, historicamente os acumulados de chuva ficam entre 50 mm e 75 mm. Na Região Metropolitana de Curitiba, em algumas cidades mais ao sul da região Norte e nas cidades mais ao norte da região Oeste, os volumes de chuva historicamente em julho ficam entre 75 mm e 100 mm.

Os maiores volumes historicamente neste mês são na metade sul do Paraná. No Litoral e na parte sul da região Oeste, os acumulados ficam entre 100 mm e 125 mm. Em todo o Centro -Sul, variam entre 125 mm e 175 mm.

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TEMPERATURAS - Depois das frentes frias, o avanço de massas de ar frio de origem polar favorecem períodos de redução da nebulosidade e declínio das temperaturas. Também são previstas geadas, principalmente no Sul, Centro-Sul, Sudoeste e Campos Gerais, além de episódios de frio intenso.

“Mesmo com as frequentes incursões de ar polar, julho não deverá apresentar frio persistente. Antes da chegada das frentes frias, o escoamento de vento de noroeste favorece a elevação das temperaturas, proporcionando dias com valores acima da média para a época do ano”, afirma Bianca.

As temperaturas mínimas médias mais baixas em julho no Paraná, historicamente, são registradas entre Palmas, General Carneiro, Coronel Domingos Soares, Bituruna e Cruz Machado, entre 6°C e 8°C. No Centro-Sul e Campos Gerais, ficam entre 8°C e 10°C. Na Região Metropolitana de Curitiba, Oeste e Sudoeste, entre 10°C e 12°C. No Litoral, Norte e Noroeste, entre 12°C e 14°C.

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Já as temperaturas máximas, geralmente registradas à tarde, são em média mais altas historicamente em julho no Noroeste e extremo Norte, entre 24°C e 26°C. No Oeste e nos Campos Gerais, as máximas ficam entre 22°C e 24°C. No Sudoeste, região Central, Região Metropolitana de Curitiba e Litoral, variam em média entre 20°C e 22°C. As temperaturas máximas são mais baixas historicamente em julho no Sul do estado, entre 18°C e 20°C.

As temperaturas médias, ou seja, as médias de todas as temperaturas registradas no dia, historicamente em julho ficam abaixo de 12°C nas cidades que fazem divisa com Santa Catarina e cidades próximas; entre 12°C e 14°C no Centro-Sul; entre 14°C e 16°C na Região Metropolitana de Curitiba, Campos Gerais, Oeste e Sudoeste; entre 16°C e 18°C no Norte; e entre 18°C e 20°C no Noroeste.