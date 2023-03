Julgamento do caso Eduarda Shigematsu será em Rolândia na quarta (29)

Da Redação

Ricardo Seidi

O Tribunal de Justiça do Paraná decidiu na noite desta quinta-feira (23) que o júri popular do Caso Eduarda Shigematsu deve ocorrer em Rolândia, mesma cidade onde o crime aconteceu.

O julgamento de Ricardo Seidi e de Terezinha de Jesus Guinaia, pai e avó que são acusados de participar da morte de Eduarda, será presencial na Vara do Plenário do Tribunal do Júri de Rolândia, no dia 29 de março, às 8h30.

Relembre o caso de 2019

O corpo da criança de 11 anos foi encontrado enterrado em um imóvel da família, na área central de Rolândia. A suspeita é de que o pai da menina tenha matado a filha e a avó, que sabia do homicídio, não tenha contado para a polícia. A defesa dos acusados diz que a menina teria se matado, mas marcas no corpo de Eduarda indicaram sinais de enforcamento.

O júri já foi adiado por duas vezes. A primeira por pedido da justiça, porque uma testemunha importante não teria sido convocada; já o segundo adiamento foi por pedido da própria defesa, que solicitou novos exames e reconstituição do crime.

Com informações: Tarobá News

