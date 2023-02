Julgamento de acusados de 'mega assalto' no PR começa nesta segunda

Da Redação

A invasão a Guarapuava foi no final da noite de 17 de abril de 2022

A 2ª Vara Criminal da Comarca de Guarapuava confirmou que o julgamento dos sete acusados de organizar e executar o 'mega assalto' a empresa de transporte de valores Protege, além de várias ações criminosas na cidade da região Centro-Sul do Paraná em 17 de abril de 2022, serão julgados a partir desta segunda-feira (27).

De acordo com o advogado Fernando Madureira, que atua na defesa dos réus, a Justiça indicou que, por conta do "elevado número de pessoas que devem ser ouvidas entre peritos, policiais, vitimas e testemunhas, foram determinados cinco dias de audiências". Ao todo, 57 pessoas devem ser ouvidas pela Justiça ao longo da semana, com início previsto para as 13 horas desta segunda.

Neste processo, foram denunciados pelo Ministério Público (MP) um total de sete réus, acusados pelos crimes de latrocínio, incêndio, sequestro, dano ao patrimônio público, porte ilegal de armas de uso restrito, receptação e organização criminosa. As investigações, inclusive, correm em segredo de Justiça por conta da possibilidade da responsabilização de mais envolvidos nos crimes.

O 'mega assalto'

A invasão a Guarapuava foi no final da noite de 17 de abril de 2022. Bandidos atacaram a sede do 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM) com tiros e atearam fogo na em veículos na frente do quartel.

Os assaltantes fecharam os acessos da cidade e fizeram moradores reféns, utilizando-os como escudos humanos, na abordagem. Na ação, um policial foi atingido com um disparo na cabeça e morreu dias depois. De acordo com a Policia Miltar, à época, os criminosos não conseguiram acessar os cofres da empresa e fugiram sem dinheiro.

As informações são do portal aRede.

