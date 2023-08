Juíza manda cooperativa pagar indenização a famílias de haitianos

A Justiça do Trabalho atendeu pedido de urgência do Ministério Público do Trabalho (MPT-PR) de Cascavel, no Oeste do Paraná, e determinou que a C.Vale Cooperativa Agroindustrial realize imediatamente o pagamento das verbas rescisórias às famílias de todos os trabalhadores vitimados pelas explosões ocorridas no dia26 de julho, em Palotina, também na região oeste do Estado.

A tragédia provocou a morte de nove trabalhadores, sendo oito haitianos, e feriu outras onze pessoas. Entre os feridos, um também é do Haiti.

A decisão é da juíza Mariele Moya Munhoz. Além da indenização, a magistrada da Justiça do Trabalho de Cascavel determina também que a empresa mantenha o pagamento dos salários mensais, em depósito na conta do sindicato da categoria, a fim de socorrer os familiares em suas necessidades de recursos mínimos com alimentação e moradia. A Justiça deu prazo de 48 horas para o cumprimento da decisão.

O procurador do Trabalho Renato Dal Ross, que conduz a investigação sobre o acidente de trabalho, entendeu pela urgência da medida, pois até o momento a empresa C.Vale não realizou o pagamento dos valores das verbas rescisórias daqueles trabalhadores e que, por serem trabalhadores avulsos, sem vínculos com a cooperativa, seus familiares sofreriam grave dano, em especial, quanto às necessidades mínimas para se manterem dignamente, alimentando-se e pagando o aluguel de suas moradias, até que se resolva o pagamento integral das indenizações por danos materiais e danos morais aos dependentes das vítimas da explosão.

Em nota, a C.Vale confirmou que foi notificada da decisão e assinalou que irá promover agora a análise jurídica. Segundo a cooperativa, a resposta será feita nos autos do processo.

A tragédia ocorreu no final da tarde de 26 de julho, uma quarta-feira. Foram explosões em série registradas em um silo de armazenagem de grãos da cooperativa. A Polícia Civil e o MPT ainda apuram as causas do acidente. Os trabalhadores estavam atuando no subsolo do silo quando ocorreu o acidente.

Morreram na tragédia

· Wicken Celestin - 55 anos (haitiano) · Michelet Louis - 41 anos (haitiano) · Jean Michee Joseph – 29 anos (haitiano) · Jean Ronald Calix – 27 anos (haitiano) · Donald ST Cyr – 24 anos (haitiano) · Alfred Lesperance – 44 anos (haitiano) · Eugênio Metelus – 53 anos (haitiano) · Reginaldo Gegrard – 30 anos (haitiano) · Saulo da Rocha Batista – 53 anos (brasileiro)

