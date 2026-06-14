Juiz diretor de fórum que chegou a ser prefeito morre aos 45 anos no Paraná

O juiz Antônio Evangelista de Souza Netto, 45 anos, diretor do Fórum da Comarca de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, foi encontrado morto na madrugada deste domingo (14) em seu apartamento. A ocorrência foi registrada por volta das 0h25, quando equipes da Polícia Militar (PM) foram acionadas para atender uma situação envolvendo um disparo de arma de fogo com vítima. O Samu e o Corpo de Bombeiros foram ao local, mas apenas constataram o óbito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana



A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte. Ainda não há informações sobre o que teria levado ao desfecho. O falecimento causa grande comoção em Francisco Beltrão e no meio jurídico.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



Magistrado foi prefeito interino

Natural de São Paulo, Antônio Netto atuava no Sudoeste do Paraná há pouco mais de dez anos. Em 2024, quando o prefeito Cleber Fontana se licenciou, ele assumiu interinamente o cargo de prefeito de Francisco Beltrão por nove dias, sendo homenageado pela Câmara de Vereadores com uma moção de aplausos. O magistrado tinha três pós-doutorados e era professor da Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça do Paraná (Emap) e de outras instituições.

Morte gera comoção entre os juristas do Brasil

A Associação dos Magistrados do Paraná (Amapar) e a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) divulgaram notas de pesar. A AMB destacou que o magistrado era "respeitado e dedicado à prestação jurisdicional", com trajetória marcada pela ética e compromisso com a Justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) informou que Antônio Netto atuou como juiz auxiliar temporário na Segunda Seção, no gabinete da ministra Isabel Gallotti, entre novembro de 2025 e junho de 2026. O magistrado deixa esposa e duas filhas.