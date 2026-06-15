Juiz diretor de fórum do Paraná é encontrado morto dentro de apartamento

O juiz Antônio Evangelista de Souza Netto, de 45 anos, diretor do Fórum da Comarca de Francisco Beltrão, foi encontrado morto na madrugada de domingo (14) em seu apartamento, localizado no bairro Alvorada, em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas após uma ocorrência relacionada a disparo de arma de fogo. Ao chegarem ao local, socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros constataram que o magistrado já estava sem sinais vitais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Científica e para a remoção do corpo pelo Serviço Médico-Legal (SML). As circunstâncias da morte serão investigadas por meio de inquérito policial. Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre a dinâmica da ocorrência.

A notícia causou forte repercussão em Francisco Beltrão e em diversos setores do Judiciário paranaense. Em manifestação oficial, a Prefeitura decretou luto oficial de três dias e prestou solidariedade aos familiares e amigos do magistrado.

Entidades ligadas à magistratura também lamentaram a perda. A Associação dos Magistrados do Paraná (Amapar) e a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) divulgaram notas de pesar. Já a seccional paranaense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PR) ressaltou que a trajetória profissional de Antônio Netto foi marcada pela ética, competência e dedicação à Justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Antes de ingressar na magistratura, Antônio Netto construiu carreira como advogado na região Sudoeste do Paraná. Em 2024, chegou a assumir interinamente a Prefeitura de Francisco Beltrão por nove dias durante licença do então prefeito Cleber Fontana. Na ocasião, recebeu reconhecimento da Câmara Municipal por sua atuação à frente do Executivo.

Com extensa formação acadêmica, o magistrado possuía três pós-doutorados e também atuava como professor da Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça do Paraná.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) informou que ele exerceu a função de juiz auxiliar temporário na Segunda Seção do gabinete da ministra Isabel Gallotti entre novembro de 2025 e junho de 2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As cerimônias de despedida foram programadas para esta segunda-feira (15). Após uma missa, o corpo será encaminhado ao Crematório Pietá, em Cascavel. A homenagem realizada no Fórum de Francisco Beltrão foi aberta à participação de familiares, amigos e colegas de profissão.

Antônio Evangelista de Souza Netto deixa esposa e duas filhas.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

