Jovens são presos depois de furtarem cadeira de rodas em UPA

Na madrugada desta quarta-feira (10), dois jovens foram presos depois de furtarem uma cadeira de rodas de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Londrina, segundo a Polícia Civil.

Segundo a polícia, os jovens, que têm 19 e 20 anos, disseram que estavam em uma balada e saíram embriagados do local. Em seguida, eles foram até a UPA do bairro Jardim do Sol para pedir uma corrida por aplicativo.

Durante o depoimento, os rapazes disseram que foram fazer uma brincadeira com a cadeira de rodas. Um guarda que estava na unidade de saúde percebeu a movimentação e correu atrás dos jovens.

Os dois acabaram sendo presos e levados para a Delegacia de Polícia Civil de Londrina. Segundo a polícia, ambos podem responder pelo crime de furto.

A cadeira de rodas foi recuperada e devolvida para a UPA.

