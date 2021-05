Jovens são multados após serem pegos em festa clandestina

Continua após publicidade

Nesta quarta-feira (7), começou a repercutir alguns vídeos de uma festa clandestina que aconteceu no último final de semana e reuniu vários jovens que estavam aglomerados e não utilizavam máscara de proteção, em Nova Esperança, no Paraná. Até o momento, a fiscalização do município já identificou 18 participantes do evento que receberam uma multa de R$ 300 cada.

Segundo informações, o responsável pela festa recebeu R$ 5 mil de multa. A fiscalização da cidade trabalha em conjunto com a Polícia Civil (PC) para identificar as outras pessoas que estavam aglomeradas no local. Os imagens do ocorrido estão viralizando nas redes sociais.

Denúncias anônimas sobre o fato foram feitas e a fiscalização foi até o local do evento, juntamente da Polícia Militar (PM). Assista:

Segundo a prefeitura de Nova Esperança, os envolvidos serão processados.

Com informações; GMC Online.