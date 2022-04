Da Redação

Jovens são ejetados após veículo capotar na madrugada deste sábado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada por volta das 03h30 da madrugada deste sábado (19), para atendimento de um grave acidente de trânsito no km 187 da BR 376, em Sarandi.

continua após publicidade .

Um veículo VW/UP Move com placas de Maringá, conduzido por um rapaz de 19 anos, que seguia no sentido Sarandi a Marialva, capotou após seu condutor perder o controle da direção.

Dentro do veículo haviam outras quatro pessoas, uma adolescente de 15 anos, um rapaz de 22, outro de 23 e outro de 26 anos. Todos eles inclusive o condutor foram ejetados do veículo, indicando a provável não utilização do cinto de segurança.

continua após publicidade .

O rapaz de 23 anos foi arremessado para a pista contrária. Felizmente conseguiu se rastejar para o acostamento para não ser atropelado.

O condutor, com escoriações leves, se negou a se submeter ao teste de alcoolemia. Ele foi multado em quase três mil reais e sofrerá processo de suspensão por um ano de sua CNH, além de outras eventuais responsabilidades a depender do estado de saúde dos demais ocupantes do veículo.

Várias equipes de socorristas estiveram no local, onde o trânsito foi desviado para uma via marginal pela PRF, sendo liberado somente às 05h30.