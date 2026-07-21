Jovens que desapareceram durante pescaria são encontrados mortos em açude no Paraná

Vítimas de 27 e 21 anos sofreram afogamento em uma área rural de Bituruna; buscas envolveram embarcações e mergulhadores dos bombeiros

Os jovens Jeferson Pilantir Silva, de 27 anos, e Mário Gabriel Minoso, de 21, foram encontrados mortos na tarde desta segunda-feira (20) em um açude na zona rural de Bituruna, região sul do Paraná. Os amigos estavam desaparecidos desde o último sábado (18), quando saíram para pescar e não retornaram para casa no horário previsto.

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O alerta inicial foi dado pelos próprios familiares. Após notarem a ausência da dupla, eles se dirigiram ao local da pescaria e localizaram o veículo usado pelos amigos estacionado nas proximidades da represa.

Diante da situação, o Corpo de Bombeiros foi acionado e passou a trabalhar com a hipótese de afogamento desde os primeiros levantamentos.

A operação de resgate durou dois dias e exigiu o emprego de embarcações e equipes de mergulhadores. Na tarde de segunda-feira, após a retomada das buscas, um mergulhador conseguiu localizar o primeiro corpo por volta das 17h30. Retornando ao mesmo ponto da água logo em seguida, a equipe resgatou a segunda vítima.

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Após a remoção, o local foi isolado e deixado sob a responsabilidade da Polícia Militar, que aguardou a chegada da Polícia Científica para a realização da perícia e o encaminhamento dos procedimentos legais cabíveis.