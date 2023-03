Jovens morrem em confronto com a PM após assaltarem mercado, no PR

Da Redação

O confronto ocorreu na noite dessa quinta-feira

Mais um confronto armado foi registrado na Região Metropolitana de Curitiba. A ação criminosa de uma dupla terminou de forma frustrada após eles serem abordados por uma equipe da Rotam, da Polícia Militar (PM), na noite dessa quinta-feira (30), em Campina Grande do Sul.

De acordo com as informações das autoridades, os dois jovens invadiram um mercado para realizar um roubo. No momento do crime, havia alguns clientes no estabelecimento e, alguns deles, conseguiram acionar a PM.

Assim que a força de segurança chegou no local, as testemunhas passaram informações sobre a dupla. A equipe da Rotam encontrou os criminosos na Rua Jorge Borges, no Jardim Flórida, no momento em que eles tentavam fugir com o dinheiro do mercado.

Os agentes de segurança tentaram abordá-los, no entanto, os jovens reagiram à ordem policial efetuando disparos de arma de fogo. Os policiais tiveram que revidar e, em meio a troca de tiros, a dupla foi atingida.

Por conta dos ferimentos, eles morreram no local da ocorrência.

Com os jovens foram encontradas duas armas e o dinheiro roubado. Nenhum policial ficou ferido.

Com informações do Ric Mais.

